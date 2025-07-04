Бистрович о результатах ЦСКА в прошлом сезоне: «Это полностью заслуга Николича»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» оценил результаты команды в прошлом сезоне.

— Как оценишь прошлый сезон?

— Тот результат, которого мы добились, — это полностью заслуга Марко Николича и его штаба. Мы показали отличный футбол весной, проиграли только «Зениту». И то смогли отыграться [в ответной встрече] и выйти в суперфинал Кубка России. Очень жаль, что теперь будет другая команда с новым тренером.

Что касается личных итогов, то я смог закрепиться в стартовом составе, постоянно играл при Николиче, хотя до этого несколько лет ездил по арендам. Но это нормальная история в футболе — когда ты уходишь в аренду, а потом оказываешься нужен тренеру.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.