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Кристиан Нобоа: «Сочи» нужно к каждому матчу готовиться как к последнему»

8 марта 2020, 23:57
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Уралом» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:0).

— Счастливы, что мы выиграли, но нужно думать сразу об «Оренбурге», — сказал Нобоа. — Верим, что можем остаться. У нас есть шанс. Нужно хорошо играть во всех матчах, готовиться к каждой игре как к последней. Мы не можем думать, что будет в конце. Сейчас думаем об «Оренбурге».

Сочи — Урал

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9fJMtwFuVA/

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