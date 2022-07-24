Полузащитник ЦСКА Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В минувшем сезоне 24-летний хорват провел за ЦСКА 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

3 июля стало известно, что у полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра.

Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».