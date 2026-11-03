Шведский спонсор ЧМ-2027 по хоккею уберет логотипы из-за допуска России

Шведская компания AJ Products отказалась от размещения своей символики на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России.

«После решения CAS разрешить России участвовать мы решили отказаться от использования нашего бренда и логотипа на чемпионате мира по хоккею среди мужчин. Это протест против России. В бизнесе приходится принимать множество сложных решений, но это не одно из них», — цитирует Expressen генерального директора компании Дэвида Брея.

AJ Products является спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1989 года. Логотипы компании размещались на форме арбитров и бортах ледовых площадок.

30 октября CAS отменил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборных России от международных соревнований в сезоне-2026/27.

Чемпионат мира 2027 года должен пройти в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) с 14 по 30 мая.