Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". По его словам, команда верила в успех до конца и во многом благодаря этому добилась победы

– Что можете сказать после игры?

– Взяли три очка. Готовимся дальше.

– Как вам первый тайм? Забиваете три, затем пропускаете два...

– Самое главное – что у нас возникали моменты. Конечно, к концу сезона у команды уже может быть усталость, такое случается.

– При счете 3:2 не было опасений, что соперник отыграется?

– Конечно, понимали, что один удар и счет может стать 3:3. Но я сам подсказывал партнерам, кричал когда надо было встречать игроков. Главное – мы верили в победу до конца и нам удалось выиграть. (Артем Рябовол)

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