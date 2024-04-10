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Радимов — о победе ЦСКА над «Факелом»: «У таких армейцев есть шанс побороться за тройку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

«У таких армейцев есть шанс побороться за тройку? У таких — да! А у таких, которые играли против «Сочи» и упустили победу, ведя в два мяча, нет. То есть стабильность нужна», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 22 матчей ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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