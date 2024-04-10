Радимов — о победе ЦСКА над «Факелом»: «У таких армейцев есть шанс побороться за тройку»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

«У таких армейцев есть шанс побороться за тройку? У таких — да! А у таких, которые играли против «Сочи» и упустили победу, ведя в два мяча, нет. То есть стабильность нужна», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 22 матчей ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.