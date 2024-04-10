Радимов — о победе ЦСКА над «Факелом»: «У таких армейцев есть шанс побороться за тройку»
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.
«У таких армейцев есть шанс побороться за тройку? У таких — да! А у таких, которые играли против «Сочи» и упустили победу, ведя в два мяча, нет. То есть стабильность нужна», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
После 22 матчей ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|4
|41-19
|44
|
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|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
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|9
|6
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|39-33
|33
|
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|Рубин
|22
|9
|5
|8
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|32
|
9
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|22
|8
|7
|7
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|
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|8
|4
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|28
|
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|6
|8
|8
|19-24
|26
|
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|22
|5
|8
|9
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|
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|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
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30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5
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