«Краснодар» — «Зенит»: видео голов

«Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0.

Гол на 88-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба, который перехватил мяч после передачи защитника Вячеслава Караваева на вратаря Евгения Латышонка. В добавленное время точку в матче поставил Федор Смолов.

88-я минута. Кордоба — 1:0

90+5-я минута. Смолов — 2:0