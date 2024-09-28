Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз результата матча РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» встретятся в 10-м туре чемпионата России 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Смолов и Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября. Лидеры чемпионата России встретятся на стадионе «Краснодар», начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Прогнозы на матч

Экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов прогнозирует ничью со счетом 1:1. «Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца», — сказал Никонов. («СЭ»)

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко верит в «быков». ««Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход», — сказал Деменко. («Чемпионат»)

В&nbsp;июле в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок России &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Зениту&raquo; со&nbsp;счетом 2:4. «Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Известный тренер Александр Тарханов отдает предпочтение «Краснодару». ««Быки» играют дома, поэтому у них есть шансы переиграть питерскую команду. Многое зависит от того, как будет играть «Зенит». Но в такой встрече питерцы будут играть с полной самоотдачей», — сказал Тарханов. («Чемпионат»)

Экс-футболист «Торпедо», «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов назвал фаворитом питерцев с учетом результатов личных матчей. «Если говорить об очных встречах, то тут у «Зенита» солидное превосходство. Последняя победа «Краснодара» над «Зенитом» — в сезоне-2017/18 на «Газпром Арене», у себя дома краснодарцы обыгрывали чемпионов еще сезоном ранее. «Зенит» же, начиная с 2011 года, победил «Краснодар» в чемпионате 16 раз! Не стоит забывать и Суперкубок этого сезона, который тоже остался за командой Семака. Но у «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чем сожалеть. И тут главное не перегореть. Но удастся ли это хозяевам? В этом плане у сине-бело-голубых нервы покрепче. Кстати, почему бы Александру Соболеву не забить свой первый мяч за новую команду именно сейчас? В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», — сказал Семшов. («ВсеПроСпорт»)

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры оценивают победу «Зенита» с коэффициентом 2.40, «Краснодара» — 3.10. Ничья котируется как 3.45.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния лидеров РПЛ. За ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Зенит» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».

ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
СМИ сообщили об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ под Одессой
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Куснирович считает, что «Зенит» показывает самый модный футбол в РПЛ
«Краснодар» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Лепехин: «Если «Зенит» не победит в матче с «Краснодаром», то это будет необычная ситуация»
«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз результата матча РПЛ
Источник: Медина может пропустить матч с «Локомотивом» из-за травмы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости