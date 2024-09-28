«Краснодар» — «Зенит»: прогноз результата матча РПЛ
Матч 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября. Лидеры чемпионата России встретятся на стадионе «Краснодар», начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Прогнозы на матч
Экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов прогнозирует ничью со счетом 1:1. «Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца», — сказал Никонов. («СЭ»)
Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко верит в «быков». ««Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход», — сказал Деменко. («Чемпионат»)
Известный тренер Александр Тарханов отдает предпочтение «Краснодару». ««Быки» играют дома, поэтому у них есть шансы переиграть питерскую команду. Многое зависит от того, как будет играть «Зенит». Но в такой встрече питерцы будут играть с полной самоотдачей», — сказал Тарханов. («Чемпионат»)
Экс-футболист «Торпедо», «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов назвал фаворитом питерцев с учетом результатов личных матчей. «Если говорить об очных встречах, то тут у «Зенита» солидное превосходство. Последняя победа «Краснодара» над «Зенитом» — в сезоне-2017/18 на «Газпром Арене», у себя дома краснодарцы обыгрывали чемпионов еще сезоном ранее. «Зенит» же, начиная с 2011 года, победил «Краснодар» в чемпионате 16 раз! Не стоит забывать и Суперкубок этого сезона, который тоже остался за командой Семака. Но у «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чем сожалеть. И тут главное не перегореть. Но удастся ли это хозяевам? В этом плане у сине-бело-голубых нервы покрепче. Кстати, почему бы Александру Соболеву не забить свой первый мяч за новую команду именно сейчас? В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», — сказал Семшов. («ВсеПроСпорт»)
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры оценивают победу «Зенита» с коэффициентом 2.40, «Краснодара» — 3.10. Ничья котируется как 3.45.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния лидеров РПЛ. За ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Зенит» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1