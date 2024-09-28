Матч 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября. Лидеры чемпионата России встретятся на стадионе «Краснодар», начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Прогнозы на матч

Экс-нападающий «Торпедо» и ЦСКА Вадим Никонов прогнозирует ничью со счетом 1:1. «Матчи между этими командами всегда интересные. «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» до конца», — сказал Никонов. («СЭ»)

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко верит в «быков». ««Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход», — сказал Деменко. («Чемпионат»)

Известный тренер Александр Тарханов отдает предпочтение «Краснодару». ««Быки» играют дома, поэтому у них есть шансы переиграть питерскую команду. Многое зависит от того, как будет играть «Зенит». Но в такой встрече питерцы будут играть с полной самоотдачей», — сказал Тарханов. («Чемпионат»)

Экс-футболист «Торпедо», «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов назвал фаворитом питерцев с учетом результатов личных матчей. «Если говорить об очных встречах, то тут у «Зенита» солидное превосходство. Последняя победа «Краснодара» над «Зенитом» — в сезоне-2017/18 на «Газпром Арене», у себя дома краснодарцы обыгрывали чемпионов еще сезоном ранее. «Зенит» же, начиная с 2011 года, победил «Краснодар» в чемпионате 16 раз! Не стоит забывать и Суперкубок этого сезона, который тоже остался за командой Семака. Но у «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чем сожалеть. И тут главное не перегореть. Но удастся ли это хозяевам? В этом плане у сине-бело-голубых нервы покрепче. Кстати, почему бы Александру Соболеву не забить свой первый мяч за новую команду именно сейчас? В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», — сказал Семшов. («ВсеПроСпорт»)

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры оценивают победу «Зенита» с коэффициентом 2.40, «Краснодара» — 3.10. Ничья котируется как 3.45.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния лидеров РПЛ. За ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Зенит» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».