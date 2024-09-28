Рэпер Млечный: «Музыка Промеса не выглядит кринжово. Не против совместного трека — главное, чтобы он вернулся»

Рэпер и болельщик «Спартака» Иван Бреднев, наиболее известный как Млечный, в комментарии для «СЭ» оценил творчество экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса.

— Слушал ли ты когда-то треки Промеса?

— Да. Учитывая, что он в первую очередь футболист, его музыка производит только положительное впечатление. Я не очень люблю западную музыку, потому что не знаю английского, а для меня важен текст. Но скажу так: музыка Промеса не выглядит кринжово. Поставлю четверку. Для его аудитории — прикольно.

— У тебя есть трек, посвященный «Спартаку», который ты исполнял на «Лукойл Арене».

— Да, два года песня играла перед матчами.

— Хотел бы записать совместный трек с Промесом?

— Как раз, когда мы делали эту песню, была такая идея. Люди из «Спартака», с которыми я взаимодействовал, пытались это пролоббировать, но до дела это так и не дошло. Сейчас я все еще не против, но главное, чтобы он вернулся живой и здоровый в Россию. Могла бы получиться прикольная история.

5 сентября клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.