ЦСКА сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 28 сентября

ЦСКА и «Ахмат» встретятся в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 14.00.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (при условии платной подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат». Ключевые события и результат можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В 9 турах этого сезона РПЛ ЦСКА набрал 14 очков, а «Ахмат» — 6.