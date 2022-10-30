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Судейство

Сегодня, 22:15

«Краснодар» — «Зенит»: почему не удалены Малком и Рамирес?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
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На 69-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (0:1) арбитр Владимир Москалев не впервые в этой игре ошибочно не применил дисциплинарную санкцию и не вынес предупреждение. В том моменте уже после остановки игры, когда судья зафиксировал фол Никиты Кривцова на Малкоме, раздосадованный поведением соперника бразилец отмахнулся и шлепнул краснодарца открытой ладонью по ребрам.

Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».
Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».

В такой ситуации об удалении не могло быть речи, но судья не показал зенитовцу желтую карточку. Москалев также не вынес на 85-й минуте предупреждение Кристиану Рамиресу, для краснодарца оно стало бы вторым в матче, он был бы удален.

На 49-й минуте ошибочно избежал желтой карточки Кривцов. А на 11-й и 21-й минутах за удар шипами и срыв рукой перспективной атаки должен был получить предупреждения Кевин Ленини. Но и он завершил встречу без «горчичника».

При этом воронежский рефери через паузу показал желтую карточку Эдуарду Сперцяну. Это четвертое предупреждение ключевое игрока «Краснодара» в чемпионате России-2022/23. Он получил автоматическую дисквалификацию и пропустит матч следующего тура с воронежским «Факелом».

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Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Зенит

Кристиан Рамирес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Москалев
15
9
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«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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