«Краснодар» — «Зенит»: почему не удалены Малком и Рамирес?

На 69-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (0:1) арбитр Владимир Москалев не впервые в этой игре ошибочно не применил дисциплинарную санкцию и не вынес предупреждение. В том моменте уже после остановки игры, когда судья зафиксировал фол Никиты Кривцова на Малкоме, раздосадованный поведением соперника бразилец отмахнулся и шлепнул краснодарца открытой ладонью по ребрам.

Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».

Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».

Кадр из трансляции матча «Краснодар» — «Зенит».

В такой ситуации об удалении не могло быть речи, но судья не показал зенитовцу желтую карточку. Москалев также не вынес на 85-й минуте предупреждение Кристиану Рамиресу, для краснодарца оно стало бы вторым в матче, он был бы удален.

На 49-й минуте ошибочно избежал желтой карточки Кривцов. А на 11-й и 21-й минутах за удар шипами и срыв рукой перспективной атаки должен был получить предупреждения Кевин Ленини. Но и он завершил встречу без «горчичника».

При этом воронежский рефери через паузу показал желтую карточку Эдуарду Сперцяну. Это четвертое предупреждение ключевое игрока «Краснодара» в чемпионате России-2022/23. Он получил автоматическую дисквалификацию и пропустит матч следующего тура с воронежским «Факелом».