Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:08

Лебеденко — о результатах «Торпедо»: «Я устал от поражений, от недобора очков»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Андрей Талалаев пропагандирует вертикальный футбол, основанный на большом объеме физической работы...

— Да, наша игра стала более энергозатратной, особенно в передней линии, поэтому футболистов «хватает» на тайм. Но глядя на команду в целом, нельзя сказать, что мы просели физически. Мы усиливались в течение матча и играли до последнего. Как пример угловой на добавленной минуте и попытка забить Нетфуллиным. Будем работать — будем сильнее. И тогда нас «будет хватать» не на 90, а на 120 минут.

— Накопилась усталость за первый круг?

— Я устал от поражений, от недобора очков. Хочу пожелать терпения нам и тем, кто переживает за нас. Выпало такое время, что дважды поменялся тренерский штаб. Мы перестраивались, допускали ошибки. С теми, кто есть и кто будет зимой, будем выкарабкиваться. У меня есть уверенность, что мы останемся в РПЛ, так как нет большого отрыва от команд, которые идут немного выше нас. Если говорить об усталости, то очень жаль, что первая часть сезона подходит к концу. У нас есть должок перед болельщиками , и хочется скорее реабилитироваться. Возможно, перерыв пойдет нам на пользу, будет больше времени на подготовку.

Источник: https://torpedo.ru/news/44628/
Игорь Лебеденко
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Кузяев: «Цель «Зенита» — стать чемпионом, мы шаг за шагом движемся к ней»
«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Зенит»: почему не удалены Малком и Рамирес?
«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»
«Краснодар» и «Зенит» обошлись без шоу. Кузяев выцарапал победу для лидера лиги
Зобнин: «Ретро-форма? Мне очень понравилось, ничего лишнего»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»

«Краснодар» — «Зенит»: почему не удалены Малком и Рамирес?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости