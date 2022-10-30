Лебеденко — о результатах «Торпедо»: «Я устал от поражений, от недобора очков»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Андрей Талалаев пропагандирует вертикальный футбол, основанный на большом объеме физической работы...

— Да, наша игра стала более энергозатратной, особенно в передней линии, поэтому футболистов «хватает» на тайм. Но глядя на команду в целом, нельзя сказать, что мы просели физически. Мы усиливались в течение матча и играли до последнего. Как пример угловой на добавленной минуте и попытка забить Нетфуллиным. Будем работать — будем сильнее. И тогда нас «будет хватать» не на 90, а на 120 минут.

— Накопилась усталость за первый круг?

— Я устал от поражений, от недобора очков. Хочу пожелать терпения нам и тем, кто переживает за нас. Выпало такое время, что дважды поменялся тренерский штаб. Мы перестраивались, допускали ошибки. С теми, кто есть и кто будет зимой, будем выкарабкиваться. У меня есть уверенность, что мы останемся в РПЛ, так как нет большого отрыва от команд, которые идут немного выше нас. Если говорить об усталости, то очень жаль, что первая часть сезона подходит к концу. У нас есть должок перед болельщиками , и хочется скорее реабилитироваться. Возможно, перерыв пойдет нам на пользу, будет больше времени на подготовку.