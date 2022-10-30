«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ

«Зенит» победили «Краснодар» в матче 15-го РПЛ.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых на 87-й минуте пенальти реализовал Далер Кузяев.

«Зенит» с 39 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России и опережает идущий вторым московский «Спартак» на семь очков. «Краснодар» (24 очка) занимает шестое место.