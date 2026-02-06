«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча

«Краснодар» и «Зенит» встретятся в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 6 февраля. Матч в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян» начнется в 19.15 по московскому времени.

Следить за текстовой трансляцией и ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте и также в ленте новостей.

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06 февраля, 19:15. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.45 мск. В ретрансляции эфира федерального канала игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

В 1-м туре Зимнего кубка РПЛ «быки» уступили по пенальти ЦСКА (2:2, пенальти — 4:5), а сине-бело-голубые обыграли «Динамо» (2:1).