Врач «Динамо» Бутовский заявил, что Рикардо в ближайшее время дебютирует за клуб

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал, когда новичок команды защитник Дэвид Рикардо выйдет на поле.

«Хотим вас успокоить. С ним все хорошо, он здоров. На сегодняшний момент проходит этап реадаптации и в ближайшее время будет с командой принмать участие в играх», — сказал врач в ролике в Telegram-канале клуба.

21 января бело-голубые объявили о переходе 23-летнего защитника из «Ботафого». Соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.