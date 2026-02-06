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«Динамо» обыграло ЦСКА по пенальти в матче зимнего турнира РПЛ

Руслан Минаев
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» победило ЦСКА в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 1:1 (пенальти 5:3). Игра проходила в Абу-Даби.

В основное время у бело-голубых на 59-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко. Армейцы сравняли счет на 71-й минуте — отличился новичок команды 18-летний Максим Воронов.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Динамо» встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 10 февраля.

Товарищеский матч. Клубы

ЦСКА — «Динамо» — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:5

Голы: Осипенко, 59 — с пенальти (0:1). Воронов, 71 (1:1).

Серия пенальти: Осипенко — 0:1. Сергеев — 0:2. Круговой — 1:2. Муми Нгамале — 1:3. Воронов — 2:3. Кисляк — 3:3. Окишор — 3:4. Мирошниченко — 3:5. Руис — 3:5 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Бандикян, 64), Жоао Виктор (Данилов, 64), Абдулкадыров (Руис, 64), Мойзес (Бадмаев, 64), Попович (Глебов, 46), Баринов (Круговой, 64), Матеус Алвес (Кисляк, 46), Кармо (Воронов, 64), Обляков (Фиров, 64), Гонду (Мусаев, 64).

«Динамо»: Лунев, Касерес (Зайдензаль, 46), Маричаль, Фернандес (Осипенко, 46), Скопинцев (Тихомиров, 64), Рубенс (Маринкин, 46), Фомин (Окишор, 46), Бабаев (Маухуб, 64), Бителло (Муми Нгамале, 46), Миранчук (Мирошниченко, 64), Тюкавин (Сергеев, 46).

Предупреждения: Баринов, 58. Маринкин, 72. Руис, 80.

6 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Товарищеские матчи. Клубы. .
06 февраля, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
1:1
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Окишор — о матче «Динамо» с ЦСКА: «На поле нет братьев»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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