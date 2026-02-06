«Динамо» обыграло ЦСКА по пенальти в матче зимнего турнира РПЛ

«Динамо» победило ЦСКА в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 1:1 (пенальти 5:3). Игра проходила в Абу-Даби.

В основное время у бело-голубых на 59-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко. Армейцы сравняли счет на 71-й минуте — отличился новичок команды 18-летний Максим Воронов.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Динамо» встретится с «Краснодаром». Обе игры пройдут 10 февраля.

Товарищеский матч. Клубы

ЦСКА — «Динамо» — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:5

Голы: Осипенко, 59 — с пенальти (0:1). Воронов, 71 (1:1).

Серия пенальти: Осипенко — 0:1. Сергеев — 0:2. Круговой — 1:2. Муми Нгамале — 1:3. Воронов — 2:3. Кисляк — 3:3. Окишор — 3:4. Мирошниченко — 3:5. Руис — 3:5 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Бандикян, 64), Жоао Виктор (Данилов, 64), Абдулкадыров (Руис, 64), Мойзес (Бадмаев, 64), Попович (Глебов, 46), Баринов (Круговой, 64), Матеус Алвес (Кисляк, 46), Кармо (Воронов, 64), Обляков (Фиров, 64), Гонду (Мусаев, 64).

«Динамо»: Лунев, Касерес (Зайдензаль, 46), Маричаль, Фернандес (Осипенко, 46), Скопинцев (Тихомиров, 64), Рубенс (Маринкин, 46), Фомин (Окишор, 46), Бабаев (Маухуб, 64), Бителло (Муми Нгамале, 46), Миранчук (Мирошниченко, 64), Тюкавин (Сергеев, 46).

Предупреждения: Баринов, 58. Маринкин, 72. Руис, 80.

6 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».