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«Краснодар» выделил лучшие сейвы вратарей в первой части сезона. Согласны с таким выбором?

12:06
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«Краснодар» на своем официальном Youtube-канале разместил видеоролик, в которым выделил лучшие сейвы сезона в исполнении своих вратарей.

За 17 туров РПЛ краснодарский клуб пропустил 20 мячей — пока это четвертый показатель в лиге после «Зенита» (9 пропущенных мячей), «Уфы» (17), ЦСКА (18).

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