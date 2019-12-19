«Краснодар» выделил лучшие сейвы вратарей в первой части сезона. Согласны с таким выбором?
12:06
«Краснодар» на своем официальном Youtube-канале разместил видеоролик, в которым выделил лучшие сейвы сезона в исполнении своих вратарей.
За 17 туров РПЛ краснодарский клуб пропустил 20 мячей — пока это четвертый показатель в лиге после «Зенита» (9 пропущенных мячей), «Уфы» (17), ЦСКА (18).
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