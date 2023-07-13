«Краснодар» ведет переговоры с «Вероной» по трансферу Гюнтера

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может в скором времени стать игроком «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, главный тренер команды Владимир Ивич хочет видеть футболиста в российском клубе.

Представители «Краснодара» уже отправились в Италию для переговоров по трансферу Гюнтера. Стоимость переговоров может составить 5 миллионов евро. Сам футболист не против приехать в Россию.

В минувшем сезоне Гюнтер играл в аренде за «Сампдорию». 28-летний футболист провел 24 матча в серии А, забив 1 мяч и сделав 1 ассист.