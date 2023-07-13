«Краснодар» ведет переговоры с «Вероной» по трансферу Гюнтера
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может в скором времени стать игроком «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, главный тренер команды Владимир Ивич хочет видеть футболиста в российском клубе.
Представители «Краснодара» уже отправились в Италию для переговоров по трансферу Гюнтера. Стоимость переговоров может составить 5 миллионов евро. Сам футболист не против приехать в Россию.
В минувшем сезоне Гюнтер играл в аренде за «Сампдорию». 28-летний футболист провел 24 матча в серии А, забив 1 мяч и сделав 1 ассист.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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