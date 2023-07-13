Источник: «Ростов» подписал контракт с Мохеби
«Ростов» подписал контракт с иранским нападающим Мохаммадом Мохеби, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на три года.
Мохеби принадлежал португальской «Санта-Кларе». В сезоне-2022/23 он выступал за «Эстегляль» на правах аренды, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.
В марте этого года Мохаммад Мохеби дебютировал за сборную Ирана в товарищеском матче против сборной России (1:1).
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|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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