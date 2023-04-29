В субботу, 29 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

Встреча пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками, «Урал» идет на 11-й строчке с 25 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».