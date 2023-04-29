«Ахмат» — ЦСКА: судья Амелин грубо нарушил правила — первый тайм не сыгран полностью

Судья Алексей Амелин, если верить графике, показанной в ходе телетрансляции, добавил к основному времени первого тайма матча 25-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА две минуты. Но дал свисток на перерыв, когда на телехронометре значились 46 минут и 54 секунды. То есть он ошибочно не дал сыграть еще шесть секунд. Первый тайм не сыгран полностью.

В начале встречи телехронометр был запущен вовремя. Значит, судья допустил грубое нарушение правил.