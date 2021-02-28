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«Краснодар» — «Урал»: гости сравняли счет

20:12
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«Урал» сравнял счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара». На 52-й минуте гол забил Рафал Аугустыняк. Счет стал 1:1.

Краснодар — Урал

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