«Краснодар» — «Спартак»: все голы матча
19:25
«Краснодар» обыгрывает «Спартак» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами в составе «быков» отметились форвард Маркус Берг и защитник Сергей Петров.
? Третий мяч Маркуса Берга в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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