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«Краснодар» — «Спартак»: все голы матча

19:25
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«Краснодар» обыгрывает «Спартак» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами в составе «быков» отметились форвард Маркус Берг и защитник Сергей Петров.

Краснодар — Спартак

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