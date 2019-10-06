«Краснодар» обыгрывает «Спартак» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами в составе «быков» отметились форвард Маркус Берг и защитник Сергей Петров.

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