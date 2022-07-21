«Фейеноорд» арендует Шиманьски у «Динамо» с опцией выкупа за 10 миллионов евро

«Фейеноорд» договорился об аренде полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Динамо», сообщает Interia Sport.

По данным источника, нидерландский клуб арендует 23-летнего поляка до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа в размере 10 миллионов евро. В случае если «Фейеноорд» активирует эту опцию, Шиманьски станет самым дорогим трансфером в истории команды.

Сообщается, что футболист должен прилететь в Роттердам сегодня, 21 июля. В ближайшие дни он подпишет контракт с «Фейеноордом».

Шиманьски перешел в «Динамо» из варшавской «Легии» в июле 2019 года. В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

17 июля главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сообщил, что Шиманьски не сыграет за команду в сезоне-2022/23. Контракт поляка с московским клубом действует до конца июня 2026 года.