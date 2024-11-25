Титов: «У «Зенита» есть чемпионский дух. Есть ли он у «Краснодара»?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство.

— Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» — восемь очков. Многовато? Или реально замахнуться на самое высокое место?

— Думаю, смогу ответить на этот вопрос после гостевого матча с «Краснодаром». Давайте двигаться поэтапно. Следующий тур многое прояснит. Пока восемь очков — отрыв довольно приличный. И нужно учитывать важный фактор: «Зенит» умеет дожимать соперников, даже если игра не складывается. Питерцы вырвали три очка в концовке встречи с «Оренбургом». А это уже чемпионский дух. Ту я понимаю о чем говорю. Есть ли такой дух у «Краснодара»? Пока до конца не ясно.

«Спартаку» же нужно пройти испытание «быками». Если красно-белые сыграют в гостях так же уверенно, убедительно, как с «Локо», это уже будет определенная заявка. Пока вот такой расклад. Ждем 1 декабря.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На первой строчке находится «Зенит» (39), на второй — «Крансодар» (38), на третьей — «Локомотив» (34).