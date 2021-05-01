Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара»

22:47
Ари. Фото ФК «Краснодар».
Ари. Фото ФК «Краснодар».
Теги:

Нападающие «Краснодара» Ари и Маркус Берг после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» (1:3) попрощались с болельщиками «быков».

«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за все, что пережили вместе. Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы — «быки», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в Twitter.

Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари проведут последний домашний матч за команду. Контракты футболистов истекают в июне 2021 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе
Как актер Никита Панфилов узнал об измене жены
Водитель грузовика раскрыл подробности смертельного ДТП на Ставрополье
Во Франции и Германии прошли задержания на первомайских демонстрациях

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры