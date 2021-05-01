Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара»
Нападающие «Краснодара» Ари и Маркус Берг после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» (1:3) попрощались с болельщиками «быков».
«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за все, что пережили вместе. Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы — «быки», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в Twitter.
Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари проведут последний домашний матч за команду. Контракты футболистов истекают в июне 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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