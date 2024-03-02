ЦСКА — «Оренбург»: Мусаев открыл счет

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» на 81-й минуте. Это первый гол 22-летнего форварда за красно-синих.