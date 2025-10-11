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«Локомотив» победил «Спартак» в прощальном матче Глушакова

Алина Савинова
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в прощальном матче Дениса Глушакова — 1:0.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В матче приняли участие легенды «Спартака» и «Локомотива», действующие футболисты, а также именитые атлеты, представляющие другие виды спорта. Сам 38-летний Глушаков сыграл по тайму за каждую из команд.

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Единственный гол в матче забил Динияр Билялетдинов, который реализовал пенальти на 46-й минуте.

Тренерами «Спартака» в матче были Олег Романцев и Ринат Дасаев, а «Локомотивом» руководили Юрий Семин и Ринат Билялетдинов.

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.

Прощальный матч Дениса Глушакова

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Билялетдинов — с пенальти, 46.

«Локомотив»: Денис Глушаков, Сергей Овчинников, Гильерме, Дмитрий Сенников, Владислав Игнатьев, Ренат Янбаев, Евгений Плющенко, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Заза Джанашия, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Никита Нагорный, Александр Старков, Станислав Ефимов, Алан Гатагов. Тренеры: Юрий Семин и Ринат Билялетдинов.

«Спартак»: Денис Глушаков, Артем Ребров, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Константин Головской, Никита Баженов, Алексей Мелешин, Евгений Макеев, Роман Зобнин, Александр Легков, Юрий Борзаковский. Тренеры: Олег Романцев и Ринат Дасаев.

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Денис Глушаков
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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