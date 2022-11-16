Личка возглавит «Краснодар»? Все может решиться завтра

Как стало известно «СЭ», вероятность того, что новым главным тренером «Краснодара» станет Марцел Личка из «Оренбурга», на сегодняшний день невысока. Ранее о таком варианте в своем Telegram-канале сообщил журналист Сергей Ильев.

Стороны действительно ведут переговоры, однако «Оренбург» не готов отпустить чешского специалиста и делает все возможное, чтобы сохранить его до конца этого сезона. Многое может решиться в четверг, 17 ноября.

При этом, по нашей информации, сейчас Личка — единственный кандидат, которого в «Краснодаре» рассматривают в качестве возможной замены Александру Сторожуку.

В матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» на своем поле разгромил «Краснодар» — 5:1. Оренбуржцы идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 17 матчах. «Краснодар» идет на восьмой строчке с 25 очками и уступает «Оренбургу» по дополнительным показателям.