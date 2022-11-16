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Сегодня, 17:37

Слуцкий может возглавить «Краснодар»

Виталий Косик
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин»

«Краснодар» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Леонида Слуцкого, сообщает Metaratings.ru. 15 ноября российский специалист ушел из «Рубина».

По информации издания, в клубе начали неформальное общение с тренером для приглашения его на работу.

Ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«Краснодар» после 17 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

До «Рубина» Слуцкий работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.

Источник: https://metaratings.ru/news/krasnodar-rassmatrivaet-kandidaturu-slutskogo-na-post-glavnogo-trenera-1414902/
РПЛ
ФК Краснодар
Леонид Слуцкий
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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