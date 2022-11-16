Сазонов оценил результаты «Динамо» в первой части сезона РПЛ

Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил результаты команды в текущем чемпионате России.

«Если говорить сейчас, то результат скорее удовлетворительный, потому что мы могли обыгрывать «Ростов» — играли хорошо — и брать третью позицию. Но если брать в расчет, что у нас полкоманды обновилось, плюс новый тренер и новая игра, молодой состав, то результат хороший. Нам главное продолжать прогрессировать матч за матчем. Надеюсь, мы займем первое место в группе Кубка России и в чемпионате будем подниматься», — цитирует Sport24 Сазонова.

После 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36 очков), третье — «Ростов (35), «Динамо» идет четвертым (29).

В следующем матче «Динамо» сыграет против «Ахмата» в групповом турнире Кубка России 23 ноября.