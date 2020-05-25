«Краснодар» продлил контракт с Мануэлом Фернандешем на два месяца

В связи с тем, что чемпионат Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 продолжится до третьей декады июля, «Краснодар» принял решение о продлении контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешем, сообщает сайт клуба.

Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными.

34-летний португалец провел в нынешнем сезоне в чемпионате России 9 матчей и отметился 1 забитым голом.