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«Краснодар» продлил контракт с Мануэлом Фернандешем на два месяца

12:23
Мануэл Фернандеш. Фото ФК «Краснодар».
Мануэл Фернандеш. Фото ФК «Краснодар».
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В связи с тем, что чемпионат Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 продолжится до третьей декады июля, «Краснодар» принял решение о продлении контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешем, сообщает сайт клуба.

Трудовое соглашение с португальским полузащитником пролонгировано до 31 июля 2020 года. Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными.

34-летний португалец провел в нынешнем сезоне в чемпионате России 9 матчей и отметился 1 забитым голом.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136902

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