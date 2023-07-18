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Сегодня, 10:43

«Краснодар» представил новую игровую форму сезона-2023/24

Руслан Минаев
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Новая форма «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» представил новый комплект игровой формы в сезоне-2023/24.

Домашняя форма выполнена в изумрудном цвете. Гостевая — в более мягких, светло-мятных тонах.

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Краснодар» сыграет на выезде с «Динамо» 21 июля. Во 2-м туре «быки» дома примут «Сочи» 30 июля.

ФК Краснодар
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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8
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9
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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