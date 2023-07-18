«Краснодар» представил новую игровую форму сезона-2023/24

«Краснодар» представил новый комплект игровой формы в сезоне-2023/24.

Домашняя форма выполнена в изумрудном цвете. Гостевая — в более мягких, светло-мятных тонах.

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Краснодар» сыграет на выезде с «Динамо» 21 июля. Во 2-м туре «быки» дома примут «Сочи» 30 июля.