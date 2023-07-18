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Ду Кейрос: «В детстве я мыл машины и разносил листовки по домам»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве помогал своей семье зарабатывать.

— Ты сказал, что вы с мамой ездили по десять часов в одну сторону. Это изнурительно. На ночь не оставались? Может быть, не в самой тюрьме, а в хостеле неподалеку?

— Нет, я просто проводил там какое-то время, и мы ехали домой. Путь действительно был утомительным и затратным, поэтому каждые выходные ездить не получалось, но мы навещали отца достаточно часто. Он всегда с радостью наблюдал из-за решетки за тем, как я играю в футбол. У меня, кстати, получалось хорошо себя проявлять. Сокамерники даже говорили папе о том, что у него очень талантливый сын, который должен стать профессиональным футболистом.

— Как твоя семья пережила то время? На все ли хватало денег?

— Слава богу, голодать не приходилось. Я все-таки жил в большой семье и всегда мог перекусить у кого-то из родственников. Плюс мама всегда работала и старалась, чтобы у меня всегда была одежда. В чем-то мы себе отказывали, но не голодали.

— А ты работал, чтобы помогать маме?

— Да, я пробовал поработать пару раз. Как-то мыл машины, а еще разносил всякие листовки по домам. Мне даже что-то за это платили. Но вообще мама была против этого — она всегда хотела, чтобы я был сконцентрирован на спорте, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Ду Кейрос
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