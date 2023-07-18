Газизов — о работе в «Спартаке»: «Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре»
Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов высказался о работе в «Спартаке».
«Если бы что-то я делал не так, посадили бы уже давно. Сказали бы, что это не его рука, не тот договор, я сам написал... Это же смешно. Все же говорят — Урунов, Кокорин, выдумывают истории. Урунов сейчас лучший игрок Узбекистана, Кокорин лучший на Кипре. То, что они в «Спартаке» не заиграли, виноват, оказывается, гендиректор. А Мозес заиграл, но, оказывается, его Зарема привезла. Я пришел, когда команда была на седьмом месте, а уходил — на первом. Это случайно?» — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба 55-летний специалист вернулся в «Уфу», которую покинул в этом году. В июле Газизов стал гендиректором махачкалинского «Динамо».
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11
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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