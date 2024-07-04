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«Краснодар» пожелал удачи Сулейманову, который перешел в «Арис»

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Краснодара» обратилась к Магомеду-Шапи Сулейманову, который ранее стал игроком «Ариса».

«Мы благодарим Шапи за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

3 июля «Арис» выкупил форварда после истечения срока его арендного соглашения и подписал двухлетний контракт с Сулеймановым.

24-летний футболист — воспитанник «Краснодара». За первую команду нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/24 Сулейманов играл за «Арис». Трансферная стоимость — 2 миллиона евро.

ФК Краснодар
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