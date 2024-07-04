«Пари НН» подписал бывшего форварда тульского «Арсенала» Ожеговича

Сербский нападающий Огнен Ожегович перешел в «Пари НН». Контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист провел в тульском «Арсенале» сезон-2018/19, где в 11 матчах забил 1 гол.

Прошлый сезон Ожегович провел в греческой «Кифисии». В 31 матче он забил 16 голов. Также футболист играл за «Партизан», «Аданаспор», «Чукарички» и другие клубы.