«Пари НН» подписал бывшего форварда тульского «Арсенала» Ожеговича
Сербский нападающий Огнен Ожегович перешел в «Пари НН». Контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний футболист провел в тульском «Арсенале» сезон-2018/19, где в 11 матчах забил 1 гол.
Прошлый сезон Ожегович провел в греческой «Кифисии». В 31 матче он забил 16 голов. Также футболист играл за «Партизан», «Аданаспор», «Чукарички» и другие клубы.
Источник: https://t.me/fcparinn/12838
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