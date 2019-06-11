09:58 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" пожелал Классону скорейшего выздоровления

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"Краснодар" поддержал своего полузащитника Виктора Классона, который получил травму в матче за сборную Швеции.

– Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон, – говорится в сообщении "быков" в Твиттере. – Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!

27-летний швед повредил колено после столкновения с Жорди Альбой​ и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Во вторник Классон пройдет медицинское обследование.

Виктор Классон пока не знает, насколько серьезна его травма

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