"Краснодар" пожелал Классону скорейшего выздоровления

"Краснодар" поддержал своего полузащитника Виктора Классона, который получил травму в матче за сборную Швеции.

– Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон, – говорится в сообщении "быков" в Твиттере. – Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!

27-летний швед повредил колено после столкновения с Жорди Альбой​ и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Во вторник Классон пройдет медицинское обследование.

🥺 Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче #ИспанияШвеция (квалификации к #Евро2020) повреждение получил Виктор Классон.



Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления! 🙏 pic.twitter.com/ObKr1qRk2T — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 июня 2019 г.

Виктор Классон пока не знает, насколько серьезна его травма