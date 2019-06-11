Виктор Классон пока не знает, насколько серьезна его травма

Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон после матча со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 рассказал о своей травме. Ранее сообщалось, что у него подозрение на разрыв передних крестообразных связок колена. Официальной информации об этом пока нет.

- Обидно, потому что мы проиграли 0:3 и я получил травму, - цитирует шведа Aftonbladet. - Спокойного вечера не получилось. Что со мной? Мы сделаем снимок и посмотрим. Сейчас ситуация не лучшая, я почувствовал, что что-то произошло.

27-летний футболист в прошлом сезоне провел 42 матча за "Краснодар" и забил 15 мячей при 10 голевых передачах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира