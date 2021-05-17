«Краснодар» попрощался с Бергом, Ари и Камболовым
14:14
В ближайшее время истекают контракты с «Краснодаром» у трех футболистов основной обоймы — нападающих Маркуса Берга и Ари, а также полузащитника Руслана Камболова. Следующий игровой год они начнут в других клубах, информирует сайт «быков».
В сезоне02020/21 Маркус Берг забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром «быков». Ари же является вторым снайпером и третьим по системе «гол плюс пас» в истории «Краснодара» (54 гола и 27 результативных передач).
«ФК «Краснодар» благодарит Маркуса Берга, Ари и Руслана Камболова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139253
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