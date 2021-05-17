Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» попрощался с Бергом, Ари и Камболовым

14:14
Маркус Берг. Фото Instagram
Маркус Берг. Фото Instagram
Теги:

В ближайшее время истекают контракты с «Краснодаром» у трех футболистов основной обоймы — нападающих Маркуса Берга и Ари, а также полузащитника Руслана Камболова. Следующий игровой год они начнут в других клубах, информирует сайт «быков».

В сезоне02020/21 Маркус Берг забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром «быков». Ари же является вторым снайпером и третьим по системе «гол плюс пас» в истории «Краснодара» (54 гола и 27 результативных передач).

«ФК «Краснодар» благодарит Маркуса Берга, Ари и Руслана Камболова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139253

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Что такое биологический возраст и как он влияет на организм? Отвечает эксперт
Участники Евровидения оценили российскую песню
Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе
Обещал провести в туалет: мужчина изнасиловал 17-летнюю москвичку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы