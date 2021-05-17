Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перенос матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» из-за высокой температуры воздуха.

«Во-первых, на матче присутствовал делегат РФС, который определил, что температура воздуха была +42 градуса. Во-вторых, по регламенту нельзя играть, если температура больше +35. И, в-третьих, на мой взгляд, здесь было принято абсолютно правильное решение. Спала температура, вот и провели матч. Ничего тут серьезного нет. И искать тут какие-то смыслы не стоит. Поступили по регламенту и, наверное, никаких вопросов и быть не может», — сказал Газзаев «СЭ».

Из-за жары (температура свыше 35 градусов по Цельсию) матч 30-го тура Тинькофф РПЛ перенесли на два часа позже. Все остальные матчи заключительного тура чемпионата начались в одно и то же время — в 14:00 по Москве.

(Артем Бухаев)