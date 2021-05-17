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Газзаев — о переносе матча «Уфа» — «Арсенал»: «Все по регламенту, никаких вопросов быть не может»

13:48
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перенос матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» из-за высокой температуры воздуха.

16&nbsp;мая. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Железнодорожники не&nbsp;смогли опередить &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;борьбе за&nbsp;второе место и&nbsp;путевку в&nbsp;отбор Лиги чемпионов.Огненный последний тур. Интрига до последних минут!

«Во-первых, на матче присутствовал делегат РФС, который определил, что температура воздуха была +42 градуса. Во-вторых, по регламенту нельзя играть, если температура больше +35. И, в-третьих, на мой взгляд, здесь было принято абсолютно правильное решение. Спала температура, вот и провели матч. Ничего тут серьезного нет. И искать тут какие-то смыслы не стоит. Поступили по регламенту и, наверное, никаких вопросов и быть не может», — сказал Газзаев «СЭ».

Из-за жары (температура свыше 35 градусов по Цельсию) матч 30-го тура Тинькофф РПЛ перенесли на два часа позже. Все остальные матчи заключительного тура чемпионата начались в одно и то же время — в 14:00 по Москве.

(Артем Бухаев)

Уфа — Арсенал Т

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