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Шиманьски рассказал о целях «Динамо» на следующий сезон

14:25
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал об эмоциях от победы над ЦСКА (3:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ и целях на следующий сезон.

«Было тяжело, потому что мы уже знали, что не попадем в еврокубки. Мы не достигли своей цели, но в этом матче мы показали, что в следующем сезоне можем ее добиться. Провели хороший второй тайм. Сейчас немного отдохнем и в новом сезоне будем биться за место в еврокубках.

После первого тайма настроение было не очень, потому что мы дали ЦСКА забить. Но во второй половине мы показали качественный футбол и заслуженно победили. Сейчас настроение намного лучше.

В чем были сложности в первом тайме? Тяжело сказать. ЦСКА забил первым, но в перерыве мы еще раз поговорили о том, что это последняя игра в сезоне, что нужно выйти на поле и показать то, что умеем. И мы это сделали", — цитирует Шиманьски официальный сайт клуба.

ЦСКА с 50 очками занял шестое место по итогам сезона-2020/21 и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. «Динамо» заняло седьмую строчку, набрав 50 очков, но уступив армейцам по дополнительным показателям.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sebastian-simanski-nado-vsegda-igrat-tak-kak-vo-vtorom-taime-s-cska

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