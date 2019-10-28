«Краснодар» подаст апелляцию на красную карточку Берга

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что «Краснодар» подаст апелляцию на решение главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» (1:1) Алексея Матюнина, который показал на 81-й минуте встречи прямую красную карточку нападающему «быков» Маркусу Бергу.

— Хочу сразу объяснить: «Краснодар» подаст заявление в КДК по поводу отмены красной карточки, поэтому пока без комментариев по эпизоду. Общался с руководством «Краснодара», там намерены подавать апелляцию, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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