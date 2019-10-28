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«Краснодар» подаст апелляцию на красную карточку Берга

15:19
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что «Краснодар» подаст апелляцию на решение главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» (1:1) Алексея Матюнина, который показал на 81-й минуте встречи прямую красную карточку нападающему «быков» Маркусу Бергу.

— Хочу сразу объяснить: «Краснодар» подаст заявление в КДК по поводу отмены красной карточки, поэтому пока без комментариев по эпизоду. Общался с руководством «Краснодара», там намерены подавать апелляцию, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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