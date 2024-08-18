Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

«Краснодар» — «Пари НН»: гол «быков» засчитан правильно — Кривцов не влиял на вратаря

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На 76-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» Кобнан Мозес сравнял счет, но первый ассистент судьи Алексей Ширяев зафиксировал положение «вне игры» у Никиты Кривцова, который в момент удара по воротам действительно оказался за линией офсайда.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Артем Любимов провели проверку, и уже вскоре судья Артем Чистяков отправился к монитору, чтобы изучить повторы и убедиться в ошибочности первоначального решения об отмене гола из-за офсайда.

Рефери посмотрел видеозапись, увидел, что Кривцов никак не мешал соперникам и не влиял на действия вратаря гостей Никиты Медведева, объявил об изменении вердикта и правильно засчитал взятие ворот.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Пари НН»: видео голов матча
«Краснодар» благодаря дублю Кобнана одержал волевую победу над «Пари НН»
«Краснодар» — «Пари НН»: Кобнан оформил дубль и вывел хозяев вперед
«Краснодар» — «Пари НН»: Кобнан сравнял счет
Галактионов рассказал о состоянии Баринова и Сулейманова после матча с ЦСКА
Страшный синяк Баринова и яркая повязка Акинфеева: «Локомотив» победил ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николич — о поражении «Локомотиву»: «Если ты не используешь свои шансы — футбол наказывает»

«Краснодар» благодаря дублю Кобнана одержал волевую победу над «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости