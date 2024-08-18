«Краснодар» благодаря дублю Кобнана одержал волевую победу над «Пари НН»

«Краснодар» в матче 5-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.

На гол Хуана Боселли хозяева ответили дублем Мозеса Мозеса Кобнана, который забил на 76-й и 80-й минутах.

После этого матча «Краснодар» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Пари НН» с 6 очками — на восьмой строчке.

В следующем матче «Краснодар» 25 августа в Москве сыграет с «Динамо», «Пари НН» в этот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».