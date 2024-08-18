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Сегодня, 21:43

Николич — о поражении «Локомотиву»: «Если ты не используешь свои шансы — футбол наказывает»

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:1) в 5-м туре РПЛ.

Победный гол железнодорожников забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

«Игра была одной из лучших, команда точно не заслужила проигрыша. Обидно, жаль, но это футбол. Тут такое происходит не в первый раз. У тебя может быть хорошая игра, моменты, преимущество, контроль, удары и угловые. Соперник при этом может ничего не создавать, но если ты не используешь свои шансы — футбол наказывает. Так и получилось: первый удар «Локомотива» завершился голом. Почему мы не забили и игра не сложилась иначе? Знаю причины, но это наша внутренняя кухня. Будем работать», — передает слова Николича официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА примет тольяттинский «Акрон». Встреча пройдет 24 августа.

Источник: ПФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
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 - : -
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 - : -
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