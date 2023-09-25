«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Маркуса Берга: «Твой гол «Ренну» мы не забудем никогда!»

«Краснодар» прокомментировал новость о завершении карьеры экс-форварда команды Маркуса Берга.

37-летний швед объявил об уходе из спорта 25 сентября.

«Маркус, ты молодчина! Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтешь в будущем! Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда!» — написала пресс-служба быков.

С 2019 по 2021 годы Берг играл за «Краснодар». Он провел за российский клуб 63 матча, забил 22 мяча и сделал 9 результативных передач.