«Факел» — «Рубин»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча «Факел» — «Рубин» в 9-м туре РПЛ завершился вничью — 0:0.

Гости могли открыть счет на 15-й минуте, но арбитр отменил гол Лазара Ранджеловича из-за нарушения правил.

Перед заключительным матчем 9-го тура РПЛ команды занимали места в зоне вылета. «Рубин» с 6 очками идет 15-м, а воронежцы с 5 баллами замыкают турнирную таблицу.