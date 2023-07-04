Бояринцев: «В нынешней ситуации «Спартаку» придется переплачивать за игроков»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, стоит ли красно-белым переплачивать за легионеров в летнее трансферное окно.
«Если «Спартак» ставит высокие задачи и доверяет главному тренеру, то надо укреплять состав и идти навстречу Абаскалю. Стоит брать тех игроков, которых он хочет видеть. Тренер за все это отвечает. В нынешней ситуации придется переплачивать, но для того, чтобы быть конкурентоспособным и навязать борьбу «Зениту». Поэтому клубам приходится выкладывать большие суммы. Это абсолютно рабочая ситуация. В любом случае за такие деньги руководителю хочется получать хороших футболистов. В этом есть проблема не только у «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет подписать центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса. Английский клуб намерен получить за колумбийского футболиста 15 миллионов евро.
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15
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