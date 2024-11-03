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Сегодня, 08:00

«Краснодар» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» пройдет 3 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Краснодар» примет «Оренбург» в воскресенье, 3 ноября.
Фото ФК «Краснодар», Telegram

«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 3 ноября, на «Краснодар Арене». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события игры «Краснодар» — «Оренбург» также доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

После 13 туров чемпионата России «быки» с 33 очками возглавили турнирную таблицу РПЛ, их предыдущим соперником были «Крылья Советов» (2:1). Оренбуржцы — с 8 очками на 16-й строчке, в предыдущем туре они уступили «Рубину» (1:2).

ФК Краснодар
ФК Оренбург
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Гаджиев: «Против «Зенита» можно играть, как и против других команд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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